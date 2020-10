Ruud Vormer na de 'topper' in Extra Time: "Niet gevoel van topmatch tegen Anderlecht" en "Hij is mijn favoriet bij paars-wit"

Ruud Vormer haalde met Club Brugge huis tegen RSC Anderlecht op speeldag 8. Nadien mocht hij het gaan uitleggen in Extra Time. En dat leverde toch wat interessante quotes op.

"Neen, ik had niet het gevoel dat ik een topwedstrijd aan het spelen was", aldus Vormer in de Ja/Nee-vragen aan het begin van het programma.

Trebel

Achteraf liet hij zich wel uit over de spelers van RSC Anderlecht: "Trebel is heel goed hoor", was de middenvelder van Club Brugge duidelijk.

"Hij moet altijd spelen wat mij betreft. Het is mijn favoriet bij paars-wit, hij gaat er ook altijd voor en hij kan goed voetballen, hij kan schieten, ..."