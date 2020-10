📷 Hendrik Van Crombrugge verwelkomt zoontje Gabriël

Geweldig nieuws voor Hendrik Van Crombrugge en Tanja Hermanns. Het paar mocht op 7 oktober een kleine spruit verwelkomen.

Hendrik Van Crombrugge en zijn partner Tanja Hermanns poseren trots met hun pasgeboren zoon Gabriël in het AZ in Diest. "Trotse ouders geworden van deze nieuwe spruit. Iedereen stelt het wel", liet de doelman van Anderlecht en de Rode Duivels weten via Instagram. En zo krijgt Matheo er een kleine broer bij.