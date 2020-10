Club Brugge doet dan toch nog transfer: vierde Senegalees landt op Jan Breydel

Club Brugge heeft dan toch nog een transfer gedaan. Het heeft Formose Mendy - zoals gisteren al aangekondigd - een contract gegeven voor twee seizoen.

De 19-jarige Mendy is dus de vierde Senegalees bij Club en is een centrale verdediger. Hij komt over van de jeugd van FC Porto en zal aanvankelijk vooral bij Club NXT spelen.

Met Youssouph Badji en Krepin Diatta heeft hij alvast twee goeie voorbeelden om op te volgen. Ook Amadou Sagna is een landgenoot.