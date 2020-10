Verrassende uitspraak? "Met deze ploeg zou Waasland-Beveren nooit in de problemen mogen komen"

Waasland-Beveren heeft de zomermercato afgesloten met nog enkele straffe transfers. Volgens analist Mo Messoudi is de ploeg te vroeg afgeschreven.

Tegen Genk speelde Waasland-Beveren zijn beste match van het seizoen. "Nicky Hayen is een man van zijn woord gebleken. Hij beloofde druk te zetten, en deed dat ook tegen Genk, hoewel hij vijf nieuwe spelers invoegde, onder wie een paar die helemaal nieuw waren. Georges Mandjeck brengt ervaring, Michael Frey is traag maar weegt op een defensie en de Luxemburger Danel Sinani, gehuurd van Norwich, scoort makkelijk", analyseert hij in S/V Magazine.

Voor Genk ziet hij het somberder in. "Als ik Genk zie, vraag ik me af wie daar de ideeën brengt. Niemand straalt uit dat hij de ploeg wel eens op sleeptouw zal nemen, en enkel Junya Ito zorgt voor wat dreiging. Maar dat neemt niet weg dat Waasland-Beveren ten onrechte te vroeg afgeschreven werd. Met deze ploeg mogen ze eigenlijk nooit in de problemen komen."