Sportief directeur Anderlecht geeft meer uitleg: "Hopelijk is er genoeg gezond verstand dat we dit in de toekomst niet meer moeten doen"

Anderlecht heeft er een rumoerige week opzitten. Jérémy Doku verkocht, toch nog drie transfers gedaan en Adrien Trebel die onder het mes moest. Sportief directeur Peter Verbeke deed dat eerste tegen zijn zin, maar legt ook de situatie van de club uit.

Anderlecht verkocht Doku met grote tegenzin. "Eigenlijk zou zo een jongen pas mogen vertrekken als hij sportieve successen geboekt heeft, hij zijn hoogtepunt bereikt heeft. Maar nu kon het niet anders. Financieel moest dit, om de leefbaarheid van RSC Anderlecht te garanderen", zegt hij in HLN.

"Ik zou hier graag nog tien seizoenen sportief manager zijn. Wel, hadden we Doku niet verkocht, dan was dat misschien niet gelukt - je begrijpt wat ik bedoel. Onze situatie is precair. Ik kan alleen bidden dat er een structurele oplossing komt. Wat er achter de schermen beweegt met onze aandeelhouders, daar hou ik me ver van weg, maar hopelijk is er voldoende gezond verstand bij alle partijen, zodat dit soort deals in de toekomst niet meer moeten."

Een kapitaalsverhoging moet er dus komen, anders moet er in de wintermercato nog meer verkocht worden. Veel hangt dus af van de minderheidsaandeelhouders. "Dat valt niet uit te sluiten. Maar als er bepaalde dingen gebeuren, kan het ook anders lopen."