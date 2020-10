Roberto Martinez laat zich uit over Rode Duivel: "Fantastische move, een van de beste transfers in Europa"

Roberto Martinez gaf de dag voor de wedstrijd tegen Ivoorkust zijn mening over een aantal leuke thema's. Daarbij ging het ook over transfers.

"Ik spreek altijd met mijn spelers over transfers en de mogelijke gevolgen. Het welbevinden van mijn spelers is belangrijk", aldus Roberto Martinez.

"Bij Jérémy Doku heb ik een enorme glimlach gezien toen hij sprak over zijn transfer. Hij maakt me blij als speler, want hij maakt een enorme impact op zijn leeftijd."

Fantastische move

Volgens Martinez is de deal van en met Doku dan ook een prima zaak: "Rennes volgde hem al langer en heeft een plan met hem. Ze willen hem belangrijk maken."

"Soms komt een move te snel, maar dat is hier niet het geval. Het is voor hem goed om uit zijn comfortzone te raken, om matuur te worden en gelukkig te zijn. Hij kan Champions League spelen, het is een fantastische move. Voor mij een van de beste transfers in het Europees voetbal."