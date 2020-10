Lieven Maesschalck neemt twijfels over fitheid Jordan Lukaku weg

Antwerp gaf toe dat het niet de tijd gehad heeft om Jordan Lukaku medisch volledig te testen. De flankspeler heeft al veel last gehad van zijn knie. Lieven Maesschalck, die hem al jaren onder handen neemt, geeft het antwoord op de vraag die op de lippen brandt: hoe fit is hij?

Voor Lukaku is het makkelijk dat hij nu in Antwerpen, waar ook de praktijk van Maesschalck gelegen is, gaat spelen. “Jordan is fit en klaar om te spelen”, stelt Maesschalck in GvA. “Iedereen weet dat hij knieproblemen gehad heeft. Over de aard daarvan hoeven we het niet meer te hebben, maar het waren aanslepende problemen, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden."

Lukaku is wel zo'n jongen die zich daardoor niet laat ontmoedigen. "Het mooie bij Jordan is echter dat hij heel veel vertrouwen in zichzelf heeft. Hij is een en al confidence. Ook toen hij een tweede en derde keer uitviel, is hij hard blijven werken aan zijn comeback. Hij komt altijd terug, zoals ook dít jaar. Dus ik zou niet weten waarom het bij Antwerp niet zou lukken. Hij heeft natuurlijk nood aan ritme, maar hij komt in een club terecht die hem de kans zal geven om dat ritme op te doen."