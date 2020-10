"Vanaken gaat tot zijn pensioen bij Club Brugge spelen"

West Ham United heeft even door het hoofd van Hans Vanaken gespookt, maar de contractopwaardering die hij van Club Brugge kreeg, maakte veel goed. Eigenlijk zelfs niet voor het geld, maar vooral voor de waardering en het vertrouwen die het betekende.

Vanaken verlengde tot 2025 en veel waarnemers denken dat hij dat ook gewoon gaat uitdoen. “Volgens mij zal Hans tot zijn pensioen bij Club Brugge spelen”, drievoudig Gouden Schoen-winnaar Wilfried Van Moer in HBvL. “Op dat vlak is hij een Jan Ceulemans, die uiteindelijk ook gekozen heeft om in Brugge te blijven."

Vanaken kan de komende jaren nog veel winnen in België. "Ik vind dat Vanaken een verstandige keuze maakt. Als hij naar een buitenlandse club zou trekken, bestaat de kans dat hij er op de bank verzeild geraakt. De concurrentie is daar veel groter, waardoor het gevaar bestaat dat je met hangende pootjes terug moet keren. Bij Club is hij incontournable."