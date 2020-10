Noa Lang: "Club Brugge? De beste keuze voor mij"

Club Brugge heeft op Transfer Deadline Day nog een nieuwe speler gehaald. Het plukt Noa Lang, een aanvaller, weg bij de Nederlandse topclub Ajax. Club Brugge had al een exclusief gesprek met haar nieuwkomer.

Noa Lang ging deze zomer op zoek naar een nieuwe uitdaging en op Transfer Deadline Day besloot Club Brugge hem over te nemen van Ajax. Bij de Nederlandse topclub was Lang goed voor 4 doelpunten in 14 wedstrijden.

Lang is tevreden met zijn transfer naar de Belgische topclub. "Het was de beste stap voor mijn vooruitgang en het juiste moment om Ajax te verlaten", zei Noa Lang in een video die door Club Brugge werd gepubliceerd.

De jonge Nederlander heeft heel wat ambitie. Daarom koos hij ook voor het project van Club Brugge. "Nu moet ik aan mezelf denken en ervoor zorgen dat ik de top bereik. Daarom was Club Brugge de beste keuze."