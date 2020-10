Vijf Belgische debutanten tegen Ivoorkust: hoe deden ze het?

Deze België-Ivoorkust zal geen deel uitmaken van het collectief voetbalgeheugen van de Belgen, tenzij misschien voor de vijf debutanten. Dodi Lukebakio kwam niet van de bank, maar voor Vanheusden, Saelemaekers, Bornauw, Van Crombrugge en Kayembe werd het een eerste cap.

Zinho Vanheusden: Had het vooral in balbezit moeilijk in de driemandefensie van de Duivels. Lag met een dieptebal op Saelemaekers toch aan de basis van het openingsdoelpunt. In defensief opzicht op geen foutje te betrappen, al werd hij niet echt op de proef gesteld door de Ivorianen. Na 75' naar de kant gehaald. Degelijk debuut van de aanvoerder van Standard.

Alexis Saelemakers: Begon in zijn gekende stijl, zonder schroom, aan de partij. Was erg gedisciplineerd in de omschakeling. Wisselde met name in de eerste helft veel van positie met Trossard, weliswaar zonder veel gevaar. Knappe assist bij het doelpunt van Batshuayi. Pakte geel na een professionele overtreding.

Sebastiaan Bornauw: De verdediger van Keulen verving ZInho Vanheusden, die andere debutant. Ging ongelukkig en onhandig in de fout in de eigen zestien. Debuut in mineur voor de ex-speler van Anderlecht.

Hendrik Van Crombrugge: De kersverse vader werd door het uitvallen van Courtois in extremis aan de selectie toegevoegd en werd door Martinez beloond met een kwartier speeltijd. Had een schitterende parade in huis. De Anderlecht-doelman had geen verhaal op de strafschop van Kessié.

Joris Kayembe: Viel vlak voor het einde van de partij in voor Timothy Castagne.