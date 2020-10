Acht overblijvers voor vier EK-tickets: deze (ex-)spelers van de Jupiler Pro League eisten een hoofdrol op

Terwijl de meeste Europese landen een oefenmatch speelden of met hun hoofd bij de nakende Nations Leagueduels zaten, waren er ook 16 landen die nog voor een EK-ticket moesten strijden. Zij kwamen donderdag in actie en enkele (ex-)spelers van de Jupiler Pro League eisten daarin een hoofdrol op.

Er werd donderdagavond om de knikkers gevoetbald in acht halve finales met rechtstreekse uitschakeling. De winnaar verzekerde zich van een plaats in een van de vier finales op 12 november. De inzet in elke finale: een van de laatste vier tickets voor Euro 2020. Bij vier winnaars vertolkte een speler of een ex-speler van de Jupiler Pro League een hoofdrol.

Georgië - Wit-Rusland: 1-0

We moeten toegeven, na een blik op de Georgische selectie moesten we moeite doen om er bekende namen uit te vissen. Gelukkig maakte Tornike Okriashvili het ons makkelijk. Hij opende na zeven minuten de score met een strafschop en dat volstond meteen voor de kwalificatie.

De verwachtingen waren groot toen KRC Genk hem in 2014 wegplukte bij Shaktar Donetsk voor een aardige transfersom. In zijn eerste seizoen in Limburg kreeg hij nog redelijk wat speelkansen, maar werd hij te licht bevonden. Een jaar later streek Pozuelo neer in Genk en toen werd hij, eerst via uitleenbeurten, naar de uitgang geduwd. Nu speelt de aanvallende middenvelder bij Anorthosis Famagusta.

In de finale neemt Georgië, waar ook Kvilitaia inviel, het op tegen het Noord-Macedonië van Trickovski en Trajkovski.

Slowakije - Ierland: 0-0 (4-2 n.p.)

Ook Slowakije staat op een wedstrijd van het EK. Na 120 minuten kwamen de Slowaken en de Ieren niet tot scoren en dus moesten penalty's voor de beslissing zorgen. Genk-middenvelder Patrik Hrosovsky nam de tweede voor zijn rekening bij het thuisland en hij faalde niet.

Op 12 november moet Slowakije naar Noord-Ierland.

IJsland - Roemenië: 2-1

IJsland vergaarde in de eerste helft een dubbele voorsprong via twee goals van Gylfi Sigurdsson. Het tweede doelpunt scoorde hij op aangeven van een oude bekende van de Jupiler Pro League: Alfred Finnbogason.

Onder Peter Maes werd hij in 2011 als veelbelovende spits naar Daknam gehaald, maar daar flopte de IJslander. Anderhalf jaar later werd hij verkocht aan Heerenveen en ze keken bij Lokeren raar op want in zijn eerste seizoen in Friesland tekende hij voor 24 goals en 6 assists en een jaar later voor 29 goals en 10 assists. Sinds 2016 speelt hij bij Augsburg.

Op 12 november trekt IJsland naar Hongarije.

Noorwegen - Servië: 1-2

Het venijn zat in de staart van deze halve finale. Met minder dan tien minuten op de klok leek de pas ingevallen Sergej Milinkovic-Savic Servië de kwalificatie te schenken, maar Mathias Normann maakte nog gelijk. In de eerste verlenging schonk de middenvelder die van Genk naar Lazio trok zijn land dan toch de verlossing. De assist bij de 0-1 kwam op naam van Aleksandar Mitrovic.

Milinkovic-Savic speelde maar een seizoen bij Genk en werd meteen voor 18 miljoen euro verkocht aan Lazio, waar hij nu nog steeds onder contract ligt.

Op 12 november ontvangt Servië Schotland.