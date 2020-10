CIJFER VAN DE WEEK: De 27 miljoen voor Doku en de 32 miljoen voor David in het volledige corona-verhaal: van 5,82 naar 3,31 miljard(!) euro

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week nemen we de situatie van de transfers even onder de loep. Jérémy Doku werd zo voor 27 miljoen euro verkocht aan Rennes. Daarmee is hij de op een na duurste transfer aan uitgaande zijde ooit in de Jupiler Pro League.

Het record dateert van een maandje geleden, toen Jonathan David voor in totaal 32 miljoen euro aan Lille werd verkocht. Slotsom: de Ligue 1 deed enorme zaken in België en dat in coronatijden. Want zou dat geen rem zetten op de uitgaven?

3,31 miljard euro

Wel: er is wel degelijk minder uitgegeven dan normaal, maar de verschillen zijn misschien wel minder spectaculair dan oorspronkelijk kon worden vermoed. Hoewel? De cijfers die het CIES optekende zijn toch wel duidelijk.

Als we de vijf grootste competities samenvoegen, dan werd er in deze zomermercato in totaal 3,31 miljard euro uitgegeven, wat toch flink minder is dan de 5,82 miljard euro van vorige zomer. Sinds 2015 werd er steeds meer uitgegeven dan het bedrag van deze zomer.

Huurspelers

In de Premier League valt de terugval nog enigszins mee (-10%), terwijl dat in de vier andere topcompetities gemiddeld -54% is. En dus ook in pakweg de Ligue 1, waar we van 755 miljoen euro naar 474 miljoen euro zijn gegaan. 12,4% van dat bedrag is dus gegaan naar David en Doku samen, om maar te zeggen dat de impact van de JPL-spelers op de Ligue 1 groot is deze zomer. Doe er ook nog eens de acht miljoen voor Moffi van Lorient richting Kortrijk bij ...

Opvallend verder ook: het aantal gehuurde spelers is gestegen van 23,1% naar 30%, terwijl er ook 6,1% meer vrije transfers zijn gebeurd.