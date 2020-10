Vanaken in andere rol dan bij Club Brugge: "Het lukte aardig"

Hans Vanaken mocht zich eindelijk eens negentig minuten tonen bij de Rode Duivels. Of dat een groot cadeau was in een team zonder automatismen is wel de vraag. De middenvelder deed wel wat hij moest doen en kreeg achteraf complimenten van Roberto Martinez.

Vanaken bekeek het optimistisch. "Het ging vrij goed, zowel individueel als collectief. Die penalty in de laatste minuut is wel spijtig, want we hadden controle over de wedstrijd en hebben weinig weggegeven. Daarin zie je dat het team toch nog onervaren is en niet gewend is om samen te spelen", aldus de middenvelder. "De automatismen waren er niet om veel kansen bij elkaar te spelen." Vanaken deed het als centrale middenvelder wel goed. "Ik sta lager dan bij Club Brugge en kom minder rond de zestien. Ik moet het spel meer verdelen en dat lukte aardig." De komende twee wedstrijden belandt hij waarschijnlijk weer op de bank. "Er komen andere spelers bij. Het worden twee belangrijke wedstrijden."