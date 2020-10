Maakt Cyriel Dessers vanavond zijn debuut tegen de Afrikaanse kampioen?

Er staan deze avond enkele interessante oefenwedstrijden op het programma. Zo neemt Marokko het op tegen Senegal en Nigeria speelt tegen Algerije. Cyriel Dessers begint bij de Nigerianen op de bank, maar hoopt wel op zijn debuut voor de nationale ploeg.

Nigeria is momenteel in Oostenrijk voor een trainingskamp en vanavond nemen de Nigerianen het in een oefenwedstrijd op tegen Algerije, de huidige Afrikaanse kampioen.

Het is de kans voor een zekere Cyriel Dessers om eindelijk zijn debuut te maken bij de Super Eagles. De aanvaller van KRC Genk start wel op de bank, maar hij mag hopen op een invalbeurt. Zijn ploegmaat van bij KRC Genk, Paul Onuachu, start wel in de basis.

"Ik ben erg blij om hier te zijn," zei de aanvaller eerder al. "Het is een droom die uitkomt om opgeroepen te worden tot de Super Eagles en ik kijk er naar uit om mijn debuut te maken."