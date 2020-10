Wat is het aandeel van Coucke in de huidige financiële malaise bij Anderlecht? "Paars-wit is jaren teruggeslingerd in de tijd"

Het is momenteel putten delven bij Anderlecht. Met de verkoop van Doku hebben Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute terug wat ademruimte, maar er zullen nog enkele toptalenten ten gelde gemaakt moeten worden vooraleer de Brusselaars terug in betere financiële papieren zitten.

Een kapitaalsverhoging zou ook een mogelijk oplossing kunnen zijn, maar de minderheidsaandeelhouders liggen voorlopig dwars (dat kon u hier lezen op Voetbalkrant.com).

Dimitri Thijskens, financieel expert bij Het Nieuwsblad, duidt Marc Coucke aan als één van de grote schuldigen voor de huidige financiële malaise. "Op het moment dat Coucke de club overnam was het al duidelijk dat het steeds moeilijker werd om de gaten dicht te rijden."

"Er stonden Coucke in principe drie dingen te doen: eerst de schulden aanzuiveren, daarna knippen in de kosten en dan pas investeren in de ploeg. Maar Coucke begon met het laatste: het geld vloog de ramen en deuren uit."

Teruggeslingerd in de tijd

"Het probleem dat er al was- een heel zwakke financiële basis -werd door Coucke nog groter gemaakt, net zoals hij dat eerder bij Oostende al had gedaan. Met verkooppraatjes werd de situatie rooskleuriger voorgesteld, waardoor paars-wit jaren is teruggeslingerd in de tijd"