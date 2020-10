Nog maar eens pech voor Anthony Limbombe bij FC Nantes

Opnieuw slecht nieuws voor Anthony Limbombe. De flankaanvaller van FC Nantes was nog maar net terug van een blessure, maar onze landgenoot is in een oefenwedstrijd opnieuw uitgevallen.

Na een afwezigheid van zeven maanden (laatste wedstrijd van hem was op 7 maart) keerde Anthony Limbombe gisteren terug bij FC Nantes. De Belgische flankaanvaller viel 20 minuten voor tijd in bij een oefenwedstrijd tegen SCO Angers, maar Limbombe moest de wedstrijd al snel staken door een blessure. Volgens Ouest-France ging Limbombe, enkele minuten voor het einde van de wedstrijd, neer bij een tegenaanval. Het is nog niet duidelijk wat voor blessure het is, maar het is opnieuw een harde klap voor de vleugelspeler. Sinds het begin van zijn carrière kampt hij met fysieke problemen.