Bert Dhont, ex-Beveren, wil met Tweede Nationaler gaan stunten op de Freethiel: "Hier is voor mij de deur naar eerste klasse open gegaan"

Voor Waasland-Beveren begint het bekeravontuur al een ronde vroeger dan bij de meeste eersteklassers. Sparta Petegem komt zaterdag op bezoek in het Freethielstadion en voor trainer Bert Dhont wordt het een speciale avond. "Daar is voor mij de deur naar eerste klasse open gegaan."

De favorietenrol is zaterdagavond uiteraard weggelegd voor Waasland-Beveren. De troepen van Nicky Hayen staan voor hun eerste bekeropdracht, terwijl het Sparta Petegem van Bert Dhont al drie rondes overleefde. Eerst tegen Willebroekse (5-0) en dan tegen Voorde-Appelterre (0-3). In de vorige ronde moest Rebecquoise forfait geven door coronagevallen.

De Oost-Vlamingen zijn gelukkig gevrijwaard gebleven van het coronavirus. "Woensdag is iedereen getest en vrijdag bleken alle resultaten negatief", legt Bert Dhont uit aan de redactie van Voetbalkrant.com. Uitstekend nieuws dus voor Sparta.

De vreugdetaferelen na hun late gelijkmaker tegen Genk waren tekenend.

"Bovendien moet ik niemand thuis laten. Van mijn twintig kernspelers zijn er twee geblesseerd. Zij reizen mee en de rest kan allemaal op het wedstrijdblad. Ik probeer uiteraard mijn sterkste elf aan de aftrap te brengen, maar woensdag staat er alweer een competitiematch voor de deur. We hebben een zwaar schema met drie matchen in zes dagen en niet alle sleutelspelers zullen drie keer de 90 minuten volmaken", gaat hij verder.

De rol van underdog neemt de club uit Tweede Nationale in dank aan. "Je kijkt natuurlijk altijd uit naar een stunt en dat is in ons geval niet anders. We zitten in een goeie flow en willen die graag doortrekken, al is dat bij Waasland-Beveren ook het geval. De vreugdetaferelen na hun late gelijkmaker tegen Genk waren tekenend."

Genieten en 'ambeteren'

Voor Dhont is het vooral kwestie om de eigen goede flow door te trekken. "Of beter nog, om niet met een slecht gevoel naar woensdag te trekken. Ik heb de spelers gevraagd om te genieten van de bekermatch. Genieten van het goeie veld, het stadion en die extra persaandacht. Bovendien is het de eerste keer dat de club een eersteklasser treft."

Sparta Petegem wil dus geen mal figuur slaan bij die primeur. "Zij willen hun positieve lijn doortrekken en wij moeten vermijden dat ze nu 10 minuten op rozen zitten. We willen lang de evenknie houden en hoe langer we dat volhouden hoe 'ambetanter' het voor hen wordt."

Een stunt op de Freethiel zou voor Dhont in het bijzonder een geweldige avond betekenen. Tussen 1996 en 2000 was het als speler zijn thuishaven. "Ik belandde bij Beveren toen de club net naar tweede klasse was gezakt, maar op de Freethiel is voor mij wel de deur naar eerste klasse open gegaan. We speelden meteen kampioen en ik bleef nog drie jaar mee in eerste klasse. We speelden niet aan de top, maar we hielden stand", besluit Dhont.

Waasland Beveren - Sparta Petegem: zaterdag 10/10 om 19u in het Freethielstadion