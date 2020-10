Kevin De Bruyne reageert op contractgeruchten, maar stoort zich vooral aan iets: "Niemand luistert naar de spelers"

Kevin De Bruyne zou wel eens de bestbetaalde voetballer in Engeland kunnen worden met een nieuw contract tot 2025 bij Manchester City. Hoe het precies zit? De middenvelder reageerde vanuit Wembley en had ook nog een aanklacht in petto.

"Dat nieuwe contract? Er is nog niet gesproken met Manchester City. Daar is de tijd nog niet voor geweest, dus we zullen het misschien eens moeten doen", liet hij zich ontvallen. En dat is net een deel van het probleem misschien wel dat KDB wenste aan te kaarten op de persconferentie vanuit Wembley. Mentaal en fysiek zwaar "Ik heb deze zomer misschien acht of negen dagen verlof gehad en toen was ik bij mijn vrouw omdat ze moest bevallen." "Ik zal dus twee jaar aan een stuk voetballen zonder eens echt weg te zijn geweest. Dat is zwaar, ook mentaal. Maar niemand luistert naar spelers ..."