Supporters Anderlecht komen met statement: "Hebzucht, wrok en politieke spelletjes blokkeren de vooruitgang van de grootste club"

Er is veel onduidelijkheid over de financiële situatie bij RSC Anderlecht en hoe er een relanceplan zal worden opgesteld. En dus zijn de supporters het beu.

Mauves Army is alvast met een pittig statement gekomen, waarin ze meer duidelijkheid eisen in de hele zaak.

De supporters willen weten hoe de vork in de steel zit en hoe ze er zelf voorstaan als club. Ze hebben in een statement aan de club laten weten dat ze snel nieuws van hen willen.

"Het is duidelijk dat de hebzucht, de wrok en de politieke spelletjes van sommigen momenteel de vooruitgang van de grootste club in het Koninkrijk blokkeren", klinkt het.

"We hebben het recht te weten wat er werkelijk aan de hand is. Wat zijn de uitdagingen waar de club voor staat? Wat zijn de blokkades? Waar gaan we heen, en met wie? U heeft een VERPLICHTING dit verhaal met ons te delen."