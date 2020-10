Beker van België: geen verrassingen, OHL en tweedeklassers plaatsen zich probleemloos

Zondagmiddag stonden er heel wat wedstrijden op het programma voor de vijfde ronde in de Beker van België.

Zaterdag kwalificeerden Waasland-Beveren, RWDM, Lokeren-Temse, Thes Sport (ten koste van Deinze) en Rupel Boom zich al. Zondag zijn er een hele resem ploegen bijgekomen.

R. Knokke FC - Oud-Heverlee Leuven 0-2

OHL was samen met Waasland-Beveren de enige tweedeklasser die aan de bak moest in de vijfde ronde. BIj het opstellen van het bekertoernooi was Waasland-Beveren immers gedegradeerd en zou OHL niet stijgen naar eerste klasse.

Oud-Heverlee Leuven moest het opnemen tegen Knokke, de nummer 6 uit eerste amateur. Brys stuurte onder andere Henry, Hubert en Mercier tussen de lijnen, van een B-ploeg was niet echt sprake. Ook Casper De Norre deed mee. In de eerste helft werkte Mercier een vrije trap binnen. In de tweede helft was Mercier aangever van dienst voor Duplus. OHL-doelman Romo moest zijn best doen, maar slaagde erin om zijn netten schoon te houden.

Westerlo - Hades Kiewit(2 am) 5-1

Westerlo ontving Hades Kiewit uit tweede amateur. Ook Bob Peeters nam dit bekerduel serieus en stuurde heel wat titularissen op het veld. Er werd dan ook vlot gewonnen door Westerlo, het werd 5-1. Atabey Cicek was met drie doelpunten de uitblinker bij Westerlo.

89´ ⚽️ GOAL ⚽️

Wat een heerlijk doelpunt om de wedstrijd af te sluiten. De bal blijft na een duel hangen en Cicek knalt de bal vanop 20 meter in de winkelhaak. 5-1! #weshad pic.twitter.com/Hf6l8MsaYv — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) October 11, 2020

Union - Heist (1 am) 4-0

Ook Union had geen problemen tegen amateurclub Heist. Het verschil viel evenwel in de slotfase. Na 20 minuten maakt Sigurdarson de 1-0 maar dan is het wachten tot de 82e minuut voor Union de score kan verdubbelen. De doelpunten die dan volgen zijn van Undav, Vanzeir en Lampoussin.

Lommel - Zelzate (2 am) 3-2

Lommel mocht ook thuis spelen en deed dat tegen KVV Zelzate uit tweede amateur. De club uit 1B had het niet makkelijk tegen Zelzate en kwam zelfs op 1-2 achterstand. Maar een penalty van Hendrickx en een doelpunt van brebels zorgden ervoor dat Lommel toch nog verder bekert.

Seraing - Blankenberge (1e prov.) 6-1

Sporting Blankenberge was de verrassing in deze vijfde ronde. De kustploeg speelt niet in de amateurreeksen maar in eerste provinciale. Ze zullen wel opgelucht hebben gereageerd toen ze zagen dat Mikautadze niet aan de wedstrijd begon. Toch had Seraing geen probleem om doelpunten te maken, het werd 6-1. Op het einde van de wedstrijd kreeg Blankenberge nog twee rode kaarten.

Andere wedstrijden:

Olympic Club Charleroi (1 am) - Eendracht Aalst (2 am) 2-1

Visé (1 am) - Dessel Sport (1 am) 1-2 (n.v.)

La Louvière (2 am) - RSD Jette (2 am) 2-0

RFC Warnant (2 am) - RFC Luik (1e am) 0-1

Heur Tongeren (2 am) - U.St-Ghisl. (3e am) 3-0

Olsa Brakel (2 am) - FC Dender (1 am) 2-0

Volgende ronde

In de volgende ronde komen de eersteklassers erbij in het bekertoernooi. Deinze en Lierse K. zijn voorlopig de enige ploegen uit 1B die niet zijn kunnen doorstoten.