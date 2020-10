Noa Lang: "Clement vertelde me dat ik via Club stap richting de top kan zetten"

Bij Club Brugge had men een vette kluif aan het behouden van de spelerskern tijdens de voorbije mercato. Met Noa Lang voegde de landskampioen alsnog een nieuwe speler toe. De 21-jarige Nederlander heeft over de landsgrens een reputatie, maar daar zit het nummer 10 van Club allerminst mee.

"Je mag me of je mag me niet", vertelt de nieuwste aanwinst van Club Brugge in het Nieuwsblad. "Als mensen zich druk om je maken, betekent dat dat je interessant bent. Laat ze maar lekker doen, ik wil altijd mezelf zijn. Maar: als je een grote mond hebt, moet je het ook laten zien", beseft de Nederlandse belofte-international.

Lang, die met het nummer 10 zal gaan spelen bij Club, beseft dat de concurrentie niet min is. "Iedereen moet zich bewijzen. In een gesprek met Clement vertelde hij me dat ik een heel belangrijke speler kan worden. Om daarna de volgende stap richting de top te kunnen zetten."

"Ik ben nog lang niet tevreden. Ik wil naar de wereldtop: Oranje, WK's en EK's winnen, en de Champions League. Daar droomt toch elke voetballer van?"