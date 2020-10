Youri Tielemans pakte het helemaal anders aan dan Anthony Vanden Borre: "Sommigen hebben van zijn groot hart geprofiteerd"

Youri Tielemans is aan zijn vierde seizoen in het buitenland bezig en hij heeft die stap hogerop duidelijk goed verteerd. Dat is niet iedereen gegeven. Anthony Vanden Borre had bijvoorbeeld veel meer uit zijn carrière kunnen halen, al heeft Tielemans wel veel van hem kunnen leren.

Als profvoetballer zijn er veel momenten waarop het mis kan lopen in een carrière. "Ik heb me laten omringen door mensen die me beschermen en heb ook geleerd om me niets aan te trekken van kritiek", legde Youri Tielemans uit in een interview met Eleven Sports.

Niet iedereen wordt of werd omringd door de juiste mensen. Tielemans haalde Anthony Vanden Borre aan als voorbeeld. "Hij had mensen met slechte bedoelingen rond hem. Anthony heeft een groot hart en wilde hen helpen en daar hebben ze van geprofiteerd."

Maar Tielemans heeft in zijn periode bij Anderlecht wel veel kunnen leren van Vanden Borre. "Hij is als een grote broer voor mij. Hij heeft me beschermd en leerde me om niet zoals hem te doen."