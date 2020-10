Fan Anderlecht behaalt verre van gewenste resultaat, maar heeft nog andere ideeën: "Fans aandelen laten kopen"

Het rommelt bij Anderlecht nog steeds en de schuldenberg is er niet meteen kleiner op geworden. Supporter Etienne Wils begon een tijdje geleden al met een inzamelactie om de club te helpen, maar dat haalde niet het gewenste resultaat. Hij heeft echter nog ideeën.

Wils haalde tot nu toe 9.200 euro op. “Eerlijk: ik had er meer van verwacht", zegt hij in HLN. "Er zijn meer dan 100.000 mensen met een hart voor Anderlecht, een paar honderdduizend euro leek me bijgevolg makkelijk haalbaar, maar amper 150 fans hebben tot dusver iets gestort."

Al wil hij zijn ploeg nog altijd helpen en lanceert hij ook een ander idee. “Het zou beter zijn, mochten ook de fans aandelen kunnen kopen. Dan zijn we écht betrokken. En kunnen we de club makkelijker mee uit het moeras trekken.”