Hebben Anderlecht-spelers streepje voor bij Roberto Martinez? "Prietpraat!"

Het is een discussie die al een tijdje loopt bij de supporters: trekt bondscoach Roberto Martinez spelers van Anderlecht voor? Zo mochten tegen Engeland nog Jérémy Doku en Yari Verschaeren invallen in plaats van de meer ervaren pionnen...

We schreven het gisteren al: Martinez denkt ook aan de toekomst en wil jonge talenten in moeilijke omstandigheden ervaring laten opdoen. "Beweren dat clubbelangen spelen, is prietpraat”, aldus Walter Meeuws in Het Nieuwsblad. “Als Martinez Verschaeren en Doku laat invallen, is dat zijn recht."

Meeuws denkt ook dat Martinez toekomstgericht denkt. "Het zijn jonge spelers die hij misschien een boodschap wil meegeven: dat hij rekening met ze houdt en dat ze hun best moeten doen om bij hun club te spelen. Voor een jongen als ­Doku, die zich nu moet doorzetten bij Rennes, kan dat een boost geven. In die zin kan ik het begrijpen dat eerder zij mochten invallen en niet een Benteke."