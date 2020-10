🎥 Hans Vanaken krijgt Erik Van Looy en volledige studio plat in 'Slimste Mens ter Wereld' met hilarische anekdote over De Bruyne

Hans Vanaken is vanavond te zien in 'De Slimste Mens ter Wereld' en die passage gaat niet onopgemerkt voorbij. De Gouden Schoen kreeg meteen de studio plat met een anekdote over Kevin De Bruyne.