Pär Zetterberg, ruim een half jaar na zijn ontslag: "Ik verwijt niemand iets"

In maart kreeg Pär Zetterberg slecht nieuws te horen. Er was voor de Zweed geen plaats meer weggelegd in het project. De voormalige spelmaker stelde zich niet rancuneus op kort na zijn vertrek en trapt ook een half jaar later niet na naar zijn grote liefde.

Pär Zetterberg gelooft dat Anderlecht deze mindere periode te boven komt. Daarvoor ziet hij wel een vereiste. "Ik volg nog altijd elke wedstrijd en het ziet ernaar uit dat het een moeilijk seizoen zal worden. Ik vrees dat Sporting pas echt terug komt als de financiële problemen achter de rug zijn. Gelukkig is er veel talent", liet Zetterberg op zijn vijftigste verjaardag optekenen in Het Laatste Nieuws. Voor die gelegenheid wou hij ook nog eens terugblikken op een zwarte pagina in zijn geschiedenis bij paars-wit: zijn ontslag als assistent. "Natuurlijk deed dat pijn. Iedereen weet dat ik niet de man was die de financiën van Anderlecht in het rood zette, maar ik verwijt niemand iets. De directie moet nu eenmaal keuzes maken", relativeerde hij de boel. Ruim een half jaar na zijn ontslag is Zetterberg nog niet opnieuw aan het werk gegaan als assistent.