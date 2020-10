KV Oostende geeft twee jongeren profcontract tot aan het einde van het seizoen

Bij KV Oostende willen ze dit jaar meer eigen jeugd de kans geven. Twee jongeren krijgen zo nu hun eerste (semi-)profcontract.

Nadat eerder Jelle Bataille en Robbie D'Haese al doorbraken vanuit de eigen jeugd, is het nu de beurt aan Marvin Dewaele en Jorben Vanhulle om aan hun doorbraak te werken.

De twee youngster hebben deze week hun handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van het seizoen. De twee trainen al het hele seizoen mee met de A-kern en zullen dat dus ook blijven doen.

Het gaat om een verdediger in het geval van Dewaele en een aanvaller in het geval van Vanhulle. Die laatste kwam tevens ook uit voor de nationale jeugdploegen. Dewaele is 20 jaar, terwijl Vanhulle er nog maar 19 is.