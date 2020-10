Na periodes bij onder meer Mechelen, Beerschot en STVV: "OH Leuven structureel veruit de beste club" en "Niet prostitueren voor topclub"

Zondag nemen Anderlecht en OH Leuven het tegen elkaar op. De Leuvenaars keken altijd op naar de buur uit Brussel, maar ondertussen zijn de kaarten toch stilaan aan het keren.

Marc Brys is alvast zeer goed bezig met OH Leuven dit seizoen als promovendus en is in de wolken met hoe hij kan werken bij de Leuvenaars. "Structureel is dit de beste club waar ik ooit voor heb gewerkt, veruit", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Ambitie? Kampioen worden

"Mijn ambitie? Elke match winnen, dus kampioen worden. Maar dat is niet realistisch en dat wordt ook niet gevraagd. Veel spelers zijn zich nog aan het ontwikkelen en om wedstrijden naar ons toe te trekken moeten we 100% zijn."

Van een club van de G5 was hij (nog) nooit coach: "Ik ga me niet prostitueren om toch maar zo een topteam te hebben. Een goed werkklimaat is voor mij de basis. Dat zijn mijn principes", aldus de oefenmeester die bij Genk bijvoorbeeld meermaals genoemd werd.