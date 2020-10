Romelu Lukaku opnieuw dé uitblinker bij Rode Duivels: "Ik ga nu beginnen pieken" en "Kunst om te weten wat je niet kan"

Twee doelpunten erbij, dat is dan alweer 55 voor de Rode Duivels. Romelu Lukaku was opnieuw dé uitblinker bij uitstek voor de Belgen en hielp ons land aan een belangrijke driepunter in de Nations League. Hij reageerde achteraf erg duidelijk.

"Het was een moeilijke wedstrijd. We hadden ze anders aan de aftrap verwacht en hun bondscoach had ze heel goed opgesteld. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste", aldus Big Rom.

"Dat we terug eerste staan is goed, maar Ivoorkust en Engeland blijft een gevoel dat we niet gewoon zijn. We staan terug eerste, nu moeten we ze gewoon thuis kloppen en het afmaken."

Ik wil hoger en het kan nog hoger

Lukaku zelf was opnieuw erg belangrijk voor zijn land: "De kunst is te weten wat je niet kunt. Ik kijk naar mijn wedstrijden om te zien wat ik goed deed, maar ook wat ik niet goed deed."

"En dan kan je bijleren. Ik wil hoger, het kan nog hoger. Dat is de druk die ik mezelf opleg, want elke keer als je beter presteert krijg je de smaak te pakken dat het nog beter kan. Ik ga nu beginnen pieken."