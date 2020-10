Standard is klaar om grote titelfavoriet Club Brugge te ontvangen: "Ze hebben in elke linie topspelers"

Een onvervalste topper dit weekend op het programma. Standard neemt het op tegen Club Brugge.

De overwinning in de Waalse derby was een boost voor de selectie van Standard. "Het gaat de spelers meer vertrouwen geven. De spelers hebben hun niveau getoond en het doel is om de vaart erin te houden. Heeft de interlandperiode ons momentum afgesneden? Nee, het gaf sommigen onder hen een pauze", zei Philippe Montanier tijdens de persconferentie.

Standard is klaar om Club Brugge op zaterdagavond te verwelkomen. Een duel tussen de twee beste teams in het huidige kampioenschap? "Brugge, ja! Wij, dat weet ik niet. Club is de regerende kampioen en is favoriet om zichzelf op te volgen. Drie keer kampioen in de afgelopen vijf jaar... We zijn slechts bescheiden omstaanders tegen dit Brugse team", aldus de Franse coach.

Montanier onderstreepte de kracht van de tegenstander. "Brugge heeft op bijna elke lijn topspelers. Ze hebben ook veel ervaring. Ze zijn waarschijnlijk het meest consequente en parate team in de competitie. Ze hebben ook vijf wedstrijden op rij gewonnen", legt de Franse coach uit.