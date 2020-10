Voetbal met of zonder publiek? Deze beslissing heeft de regering genomen

De voetbalwedstrijden van dit weekend zullen gewoon mét publiek gespeeld worden. Dat heeft de Belgische regering beslist. Al kan de voetbalwereld er volgende week helemaal anders uitzien.

De Veiligheidsraad - al wordt die term onder de nieuwe regering eigenlijk niet meer gebruikt - heeft beslist om de coronamaatregelen opnieuw te verscherpen. Voor het profvoetbal zijn er voorlopig geen gevolgen.

"In de sport en in de cultuurwereld is er hard gewerkt aan goede protocollen", legt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke uit. "De huidige situatie zorgt ervoor dat we die protocollen moeten herbekijken, maar daar gaan we een week tijd voor nemen."

Volgende week nieuwe beslissing?

Met andere woorden: de voetbalwedstrijden in onze Jupiler Pro League en in 1B zullen mét publiek worden gespeeld. In de loop van volgende week zullen we wellicht meer weten over hoe het in de toekomst zal moeten.