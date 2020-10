Gaat Gent Yaremchuk op opvallende manier sussen? Op deze manier kan Oekraïener topseizoen draaien

Roman Yaremchuk is terug in de Ghelamco Arena. De Oekraïense international zette vlak voor de interlandbrak de blauw-witte kleedkamer nog eens op stelten. Of hij zijn zin dan toch zal krijgen? Jawel, dat kan.

Het was Roman Yaremchuk die Laszlö Bölöni - en eigenlijk ook Ivan De Witte - in zijn hemd zette na diens aanstelling als coach van KAA Gent. En het was Roman Yaremchuk die vlak voor het sluiten van de transfermarkt een vertrek eiste. KAA Gent plooide echter niet. De Buffalo’s hebben hun competitiestart dan wel volledig gemist, maar dat wil niet zeggen dat de ambities als sneeuw voor de zon verdwenen zijn. Alhoewel? Een jaartje ijskast kan misschien wonderen doen. Contractverbetering? En net dat moeten De Witte en Michel Louwagie zien duidelijk te maken aan Yaremchuk. In voetbaltermen: de aanvaller mag zich verwachten aan een verbeterd contractvoorstel. Dat helpt meestal om transferitis efficiënt te genezen.