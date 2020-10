63-voudig Rode Duivel wikt en weegt de EK-kansen van Vanaken: "Ik geef de bondscoach gelijk dat hij hem niet vertrouwt"

Gaat Hans Vanaken mee naar het EK? Het is een vraag waar momenteel enkel Roberto Martinez een antwoord op kan formuleren. Marc Degryse vindt niet dat de middenvelder van Club Brugge zich de voorbije week heeft bewezen.

“Ik vond hem eerlijk gezegd niet goed”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Het viel me bovendien op dat de Franstalige pers een pak kritischer was voor zijn prestaties dan de Vlaamse media.”

Ook Roberto Martinez was lovend over de Gouden Schoen. “Maar dat is vooral om hem aan boord te houden. Vanaken is het type speler dat altijd bij de selectie zit, maar weinig aan de bak komt. Het is belangrijk dat je zo’n jongens niet verliest.”

Vanaken is het type speler dat altijd bij de selectie zit, maar weinig aan de bak komt. Het is belangrijk dat je zo’n jongens niet verliest

“Ik geef de bondscoach gelijk dat hij Vanaken niet vertrouwt tegen een sterke tegenstander”, besluit Degryse. “Dan zal het te snel gaan voor hem. Maar tegen een mindere tegenstander kan je hem perfect uitspelen in de rug van Romelu Lukaku.”