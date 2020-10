Peter Verbeke evalueert zomermercato van Anderlecht én looft voorganger: "Hij zette een goede standaard"

Peter Verbeke moest tijdens de afgelopen zomermercato roeien met de riemen die hij (niet) had. De sportief manager van RSC Anderlecht slaagde er met een schamele vier miljoen euro toch in om een competitieve kern samen te stellen.

Al moet het wel gezegd: met Derrick Luckassen (PSV), Matt Miazga (Chelsea FC), Percy Tau (Brighton & Hove Albion), Lukas Nmecha (Manchester City) en Paul Mukairu (Antalyaspor) telt de paars-witte kern maar liefst vijf huurlingen.

“Ik ben daar geen voorstander van”, maakt Verbeke meteen zijn eigen rekening in Het Laatste Nieuws. “Er is bij een huur geen meerwaardecreatie. Ik verkies dan ook definitieve transfers. Michael Verschueren zette met Michael Murillo een goede standaard.”

“Op die manier win je twee keer”, gaat de sportief manager van RSC Anderlecht verder in zijn betoog. “Op het veld én in de boeken. Maar die gehuurde jongens hebben wel een pak potentieel. Het is niet ideaal, maar ik denk wel dat we voldoende gewapend zijn.”

Met andere woorden: nu moet het tussen de krijtlijnen gebeuren. “Er zijn geen excuses. We moeten meedoen voor Europees voetbal. Dat zou ons ook meteen qua inkomsten een enorme stap vooruit helpen.”