Courtois geeft toe: "Ik had kunnen spelen met de Rode Duivels als het belangrijk was geweest"

Thibaut Courtois gaf voor het afgelopen interlanddrieluik verstek. Toch zal de doelman van Real Madrid zaterdagavond gewoon onder de lat staan in de wedstrijd tussen Real Madrid en Cadiz.

Ook in Spanje was er lichte ongerustheid over de fitheid van Thibaut Courtois. “Maar het gaat goed met mij”, stelt hij alles en iedereen gerust in AS. “Na de match tegen Levante voelde ik iets in het dijbeen.”

“Het ging om een lichte blessure”, gaat de goalie van De Koninklijke en de Rode Duivels verder. “Ik had kunnen spelen met België als het belangrijke interlands waren geweest. Het seizoen is nog lang. Het was dus een beter idee om eventjes rust te nemen.”