Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Depay - Murillo - Benrahma

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Barcelona geeft Memphis niet op

Barcelona werd deze zomer nadrukkelijk in verband gebracht met Memphis Depay, maar bij het verstrijken van de transferdeadline was er nog geen deal. Volgens Marca zal de aanvaller toch overkomen van Lyon, maar dan in januari.

West Ham wil bij het verstrijken van de transferdeadline nog uithalen

Hoezo deadline day? Engelse clubs mogen sinds 6 oktober geen spelers meer halen uit het buitenland, maar binnen de landsgrenzen mag er over divisies heen nog wel getransfereerd worden. De deadline is 16 oktober en West Ham wil nog een laatste keer uithalen. (Lees meer)

Buitenlandse interesse voor Amir Murillo van Anderlecht, maar hij heeft andere plannen

Sinds zijn komst vorige winter heeft Amir Murillo al heel wat mooie dingen laten zien bij Anderlecht. Dat ging niet onopgemerkt voorbij in het buitenland, maar de Panamese rechtsachter heeft een duidelijk plan. (Lees meer)