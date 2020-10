Kompany breekt lans voor 1B met beloftenploegen: "Ik spreek in het belang van het Belgisch voetbal"

De wekelijkse persconferentie van Vincent Kompany draaide er vandaag op uit dat de coach van Anderlecht een boodschap wou overbrengen aan de Pro League. "In het belang van het Belgisch voetbal."

Een vraag over Kristian Arnstad, die het moeilijk had bij zijn debuut in Brugge, leidde ertoe dat Kompany een lans brak voor meer beloftenploegen in 1B. "Het klopt dat hij het moeilijk had, maar op termijn zal Arnstad beter worden dan al de spelers die daar op het veld stonden", aldus Kompany.

"Hij zal meer geleerd hebben van die match dan vele anderen bij de beloften. Het is een kwestie van tijd vooraleer hij op dat niveau zit. Maar dit geeft ook aanleiding tot nadenken over het Belgisch voetbal", vindt Kompany. "Beloftevolle spelers leren meer in het profvoetbal. Zeker nu de beloftenploegen steeds jonger worden. Je moet ze ergens kunnen lanceren. Wij doen dat nu deels uit noodzaak ook, maar veel andere ploegen hebben schrik om het te doen."

Arnstad zal op termijn beter worden dan al de spelers die in Brugge op het veld stonden

"In Nederland is dat al zo. Ze hebben een goeie omgeving gecreëerd om hun talentvolle jongeren te laten groeien. Vorig seizoen hebben we Sardella en Kana gelanceerd en als je ziet hoeveel progressie die al gemaakt hebben. Het is voor alle jongeren goed om geconfronteerd te worden met volwassenenvoetbal. Daar leren ze meer uit."

Met Club Brugge dat dan nu het voordeel heeft van zijn beloftenploeg reeds in 1B te laten uitkomen... "Ik hoop dat het een goed voorbeeld is om zo meer jongeren op te stellen. Ik stel dan ook voor dat er een mix tussen ervaring en jeugd mogelijk is. En uitwisseling tussen de twee ploegen. Een speler die in een profmatch een fout maakt, zal veel meer bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid als een speler die een fout maakt in een match waarvan niet zoveel afhangt. Zo kweek je de toekomstige internationals..."