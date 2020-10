Waarom mag er in eerste nationale wel nog gespeeld worden? "Ieder zijn beslissing"

Terwijl voetbalminnend België de beslissingen van de regering afwacht, geeft Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, wat toelichting bij de eerder genomen beslissingen.

Waarom mag er bijvoorbeeld in eerste nationale wél nog gevoetbald worden en in de lagere reeksen niet? "Dat is een beslissing die de KBVB genomen heeft", zegt Van Craen bij Sporza.

"Men is blijkbaar van oordeel dat daar wel mogelijkheden zijn om te spelen. Voetbal Vlaanderen heeft voor de lagere amateurklassen een andere beslissing genomen. Ieder zijn beslissing."

Voetbal Vlaanderen liet de jeugdteams wel verder voetballen, maar daar zijn praktische problemen door het sluiten van de douches en de kleedkamers. "Dat is iets waar we soepel in zullen zijn", stelt Van Craen hen gerust. "Als clubs om organisatorische redenen een uitstel of forfait aanvragen, dan zullen we wat de boetes betreft daar uiteraard rekening mee houden. Ook als er problemen zijn met Covid zullen we ons soepel opstellen. Al moeten clubs nog steeds gegronde argumenten op tafel kunnen leggen."