Wat een rakker: Lamkel Zé start FIFA21 met... Laszlo Bölöni als coach

Didier Lamkel Zé is waarschijnlijk de meest besproken en meest controversiële voetballer in België. In een interview in HLN met Ivan Leko laat de Kroaat weten dat we nog maar het topje van de ijsberg kennen. Lamkel Zé bevestigde zijn 'tegendraads-gehalte' dan nog maar eens op sociale media.

"Alles wat er is misgelopen met Lamkel Zé is zijn eigen schuld", poneerde Ivan Leko vandaag in de krant. De coach zegt dat er de voorbije maanden wel nog meer dingen gebeurd zijn die niet door de beugel konden. Lamkel Zé werd al drie keer opgevist uit de B-kern, maar staat nu niet op de Europese lijst van The Great Old. De aanvaller is dan maar zelf een FIFA21 manager carrière begonnen met... Laszlo Bölöni als coach.