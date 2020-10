Tegenstander heeft het niet zo voor Neymar: "Een clown"

Neymar was de grote uitblinker tegen Peru en kon op veel lof rekenen vanwege zijn schitterende spel. Maar zijn tegenstanders waren minder gediend met de acties van de Braziliaanse superster.

Neymar heeft natuurlijk wel een provocerende speelstijl en dat levert al eens heel wat frustraties op bij de tegenstander. Zo was Carlos Zambrano, verdediger bij Peru, niet te spreken over de Braziliaanse aanvaller.

"Neymar is een geweldige speler. Zonder twijfel één van de beste ter wereld, maar zijn gedrag irriteerde me mateloos. Hij is een echte clown", ging Zambrano van start.

"Hij wacht telkens op een overtreding en lokt dat ook uit. Zo probeerde hij vier keer een strafschop te versieren en het is hem zelfs tot tweemaal toe gelukt. Maar geen van de twee was een strafschop. Maar het is Brazilië, hé. Daar gaat de scheidsrechter bij elk contact naar de VAR."