Veel praktische problemen voor de Pro League: bubbels, alcohol na 20u, restaurants, time slots...

De Pro League moet zijn protocollen gaan herbekijken, want er zijn nog wel wat praktische problemen als ze straks wedstrijden met publiek willen organiseren. En wat met de time slots?

De Pro League moet een nieuw protocol vinden, want de huidige bubbels zijn dus afgeschaft. Iedereen mag nog één nauw contact hebben en dus moeten de clubs hun stadion herindelen.

Daarnaast is het nog maar de vraag wat er gaat gebeuren met de restaurants, bars en drankenstanden in de stadions. Aangezien de horeca volledig moet sluiten, zou het logisch zijn dat er ook daar geen VIP-diners meer aangeboden worden. Maar daar is geen duidelijkheid over. Ook de verkoop van alcohol na 20u is verboden.

Met matchen die om 20u45 beginnen zou dat een probleem kunnen vormen. En wat met die time slots? Geraken alle fans thuis voor middernacht als een match om 20u45 begint?