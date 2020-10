🎥 POLL: Strafschop of niet: moest de bal op de stip bij de gelijkmaker van Standard?

Na een gemiste penalty van Maxime Lestienne nam verdediger Nicolas Gavory zijn verantwoordelijkheid bij de tweede strafschop voor Standard. Hij stuurde Simon Mignolet de verkeerde kant op, maar was het eigenlijk wel een terechte elfmeter?

Mats Rits kreeg de bal duidelijk tegen de arm in de grote rechthoek, maar de bal leek via zijn romp te komen. De assistent leek dat te vertellen tegen scheidsrechter Laforge, die ook nog eens naar het scherm werd geroepen. Bij de VAR waren er dus twijfels over de correctheid van Laforges beslissing, anders laten ze hem niet naar de beelden kijken.

