Simon Mignolet reageert na gelijkspel met twee betwistbare strafschoppen

De score had er helemaal anders kunnen uitzien na Standard - Club Brugge, maar na het laatste fluitsignaal steken beide teams een punt op zak. Simon Mignolet reageerde na een, voor hem, erg bewogen match.

Simon Mignolet was een van de hoofdrolspelers van de topper van deze speeldag. Met de bal aan de voet ging hij een paar keer in de fout en had hij een goal kunnen weggeven, maar hij stopte ook een strafschop. Pas in de toegevoegde tijd moest hij zich omdraaien, ook na een penalty.

"Om eerlijk te zijn hadden we voor een gelijkspel getekend voor de match", legde de doelman van Club Brugge uit voor de camera van Eleven Sports. "Standard is een moeilijke verplaatsing en ze verkeren in goede doen. Maar als je lang op voorsprong staat en pas in de slotfase die gelijkmaker slikt dan krijg je het gevoel dat het twee verloren punten zijn."

De scheidsrechterlijke beslissingen waren uiteraard een gespreksonderwerp. "Ik ga geen commentaar geven op die beslissingen. Ik ga alleen zeggen dat de ref rustig moet blijven wanneer hij iets beslist, want hij kan altijd terugvallen op de VAR. Maar hij moet ook zijn assistenten en de VAR gebruiken vóór hij een beslissing neemt."