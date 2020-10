Anthuenis deelt ambitie van Vandenhaute bij Anderlecht: "Met al hun problemen in gedachten, zou een plaats bij de eerste vier al een uitstekend resultaat zijn"

Voorzitter Wouter Vandenhaute mikt, ondanks alle financiële en sportieve perikelen, toch nog op een stekje in play-off 1 dit seizoen. Een realistische ambitie volgens Aimé Anthuenis.

De voormalige Belgische international en voetbalcoach laat bij Sudinfo zijn licht schijnen over de situatie bij Anderlecht. Het vertrek van Doku is er ook bij hem ingehakt, maar Anthuenis beseft dat de goudklompjes uit Neerpede de oplossing kunnen bieden voor de financiële problemen van paars-wit.

"Het vertrek van Doku, en eerder nog van Saelemaekers en Bornauw, is natuurlijk niet ideaal voor het sportieve plan. Maar het is waarschijnlijk onvermijdbaar als de nieuwe bestuurders een juiste financiële balans willen houden."

Talentenfabriek

"Het voordeel van Anderlecht is dat er altijd nieuwe jongeren kunnen doorbreken. Anderlecht is een soort talentenfabriek. Ik ben overtuigd dat de club nog in de top vier kan eindigen dit seizoen. De spelers die op het terrein staan, denken sowieso niet aan de extrasportieve problemen van de club."

Play-Off 1

En dus mag Anderlecht toch bepaalde ambities koesteren. "Ze moeten natuurlijk niet over de landstitel praten, zoals in de jaren 2000. Met al hun problemen in gedachten, zou een plaats bij de eerste vier al een uitstekend resultaat zijn."