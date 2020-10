Eupen pakt tweede driepunter van het seizoen, Moeskroen blijft in hetzelfde bedje ziek

Moeskroen blijft met drie punten troosteloos laatste. Het probleem van de Henegouwers: ze kunnen geen goal maken. Eupen blinkt ook niet echt uit in efficiëntie, maar profiteerde van twee misverstanden in de verdediging.

Een ploeg die drie doelpunten had gemaakt tegen één die er acht op zijn conto heeft... Veel spektakel verwachtten we vooraf niet en spijtig genoeg kwam die vrees ook uit. In de eerste helft vielen er heel wat schuchtere pogingen te noteren, maar enkel De Wolf moest de handen eens uit de mouwen steken bij een afgeweken vrije trap.

Moeskroen kwam wel veel beter voor de dag dan in Oostende. Eupen was de meest actieve ploeg, maar in de zestien liep het telkens mis. Het probleem van heel het seizoen: ze scoren zo moeilijk. Daar werd de voorbije veertien dagen hard aan gewerkt, maar met name Musona moet dan toch niet al te best opgelet hebben.

In de eerste helft dan toch, want de tweede was een dikke minuut oud of de ex-Anderlecht en -KVO-aanvaller prikte een goeie voorzet van Koné binnen. Maar de verdediging van Moeskroen stond dan ook nog te slapen. Geen koffie in de kleedkamer waarschijnlijk.

En dan moesten Les Hurlus dus gaan aanvallen. Niet meteen hun 'forte' en dat bewezen ze ook. De Henegouwers kregen amper een deftige bal tot bij hun aanvallers. Nieuwkomer Xadas deed nochtans zijn best en lijkt een aanwinst, maar alleen kan hij het ook niet.

Een dikke tien minuten voor tijd schilderde Musona nog een vrije trap naar de tweede paal en daar dook de kale knikker van Heris op om met een boogje binnen te koppen. Helemaal gespeeld, want Moeskroen bleef aanvallend onmondig.