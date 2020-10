Hoe de coronaplaag in Waasland-Beveren voor afwezige zorgde bij... SK Lommel

Andermaal geen Stijn Wuytens op het wedstrijdblad bij Lommel zaterdagavond. De centrale verdediger, die in het tussenseizoen overkwam van AZ, beleefde tot dusver nog niet veel plezier aan zijn terugkeer naar België.

De 31-jarige Wuytens miste door een blessure de eerste drie speeldagen. Ook tegen Westerlo was hij niet van de partij, al was het deze keer niet een blessure die roet in het eten gooide.

Dries Wuytens, broer van, staat onder contract bij Waasland-Beveren. Hij is een van de twaalf besmette spelers en had nauw contact met broer Stijn.

Wuytens testte eerder deze week negatief, maar voor de noodzakelijke hertest was het te laat, waardoor Wuytens noodgedwongen in quarantaine moest.