Veelbelovende zomertransfer liet Turkse topclub links liggen: "Laat me nu eerst maar een paar jaar rustig meegroeien met Beerschot"

Beerschot liet zaterdag STVV alle hoeken van het veld zien. De machine van Hernan Losada loopt gesmeerd. Sterkhouders als Holzhauser en Tissoudali komen meer dan ooit uit de verf, maar dat is ook de verdienste van enkele stille krachten in de luwte van al dat offensief geweld.

Ismaily Coulibaly kwam afgelopen zomer naar het Kiel en werd daar aangekondigd als een grote belofte. De 19-jarige middenvelder maakt voorlopig al het goede dat over hem werd gezegd waar. De Malinees wist al twee keer te scoren in twee wedstrijden.

Beerschot huurt de middenvelder van Sheffield United, dat hem op zijn beurt wegkocht bij Sarpsborg, voor maar liefst drie jaar. Coulibaly wou zelf ook geen stappen overslaan toen Galatasaray op de proppen kwam, dat vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Sarpsborg had me bijna verkocht aan de Turkse topclub Galatasaray, maar die stap vond ik zelf wat te groot. Laat me nu eerst maar een paar jaar rustig meegroeien met Beerschot. Mijn ambitie is groot.”