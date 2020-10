Debutant KVM leek af te stevenen op een droomscenario en ziet goals als extra voordeel: "Ik was overweldigd"

De gelaatsuitdrukking van de doelpuntenmaker van KV Mechelen na de 1-0 tegen Kortrijk sprak boekdelen. Het was ook niet de naam die je zou verwachten: Siemen Voet. De vriend van Nina Derwael wist met zijn geluk geen blijf. Jammer genoeg voor hem leverde het geen punten op.

Het was het ultieme droomscenario voor Siemen Voet: scoren in zijn eerste wedstrijd voor Malinwa. Dat doet wel wat met een mens. "Er kwamen zoveel emoties bij te pas. Ik kan mij amper herinneren wat ik vlak nadien allemaal gedaan heb. Ik was nogal overweldigd. Een paar minuten nadien is er dan die rode kaart..."

Waardoor er toch een wrange nasmaak bleef hangen, want KV Mechelen leed een ongelukkige nederlaag. Dan is het maken van zo'n doelpunt ineens een stuk minder waard. "Voor mij persoonlijk was het wel een mooi en leuk moment, maar we kopen er niets mee."

Covid

Voet kwam tot dusver niet in beeld en zat sommige weekends zelfs niet in de selectie. Nu was hij prompt basisspeler. "Met deze Covid-situatie weet je dat je je altijd moet klaarhouden. Het was bij ons Rocky Bushiri die positief testte en Thibault Peyre was ook ziek." Die laatste vertoonde symptomen van griep, maar niet van Covid-19.

In elk geval lonkte hierdoor wel een basisplek voor Voet. "De coach stuurde mij een sms om te zeggen dat ik ging starten. Ik kreeg een adrenalinestoot en ging met een bepaald vertrouwen de match in. Ik heb het vertrouwen niet beschaamd."

Lef aan de bal

De linksvoetige speler gaf ook blijk van lef aan de bal. "In de jeugd heb ik niet anders gedaan dan in te dribbelen. Er zijn coaches die het niet willen omdat het bij balverlies dan helemaal open ligt. Deze coach houdt er wel van", weet Voet vat Vrancken van hem verwacht. En als hij dan ook nog eens zijn doelpuntjes meepikt, is dat mooi meegenomen. "Op training werk ik heel graag af. Ik trap graag naar doel."

Wie weet verhoogt het ook zo'n kansen om in het team te blijven staan. "Ze hebben mij altijd gezegd dat een verdediger met scorend vermogen dat streepje voor heeft als twee verdedigers evenwaardig zijn aan mekaar. In de jeugd heb ik niet veel gescoord. Bij Roeselare heb ik er twee gemaakt, wat nog niet zo veel is. Nu scoor ik meteen in mijn eerste match. Als ik nog ga scoren, ben ik blij dat dat een extra voordeel kan zijn."