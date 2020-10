Uitgerekend Joakim Maehle is matchwinnaar: "Teleurgesteld zijn mag, maar je blijft professioneel!"

Racing Genk nam al bij al verdiend de maat van Charleroi. Het was de onvermoeibare Joakim Maehle die met een erg knappe goal zijn landgenoot Jess Thorup een eerste zege in Genkse loondienst bezorgde.

Joakim Maehle zag op de slotdag van de mercato een droomtransfer naar Olympique Marseille door de neus geboord. De Deense flankspeler riep op sociale media zijn onvrede uit, maar draaide de knop om.

Tegen Charleroi dweilde Maehle als vanouds zijn flank af, én kroonde hij zich iets voorbij het uur tot matchwinnaar. Een knappe een-twee met Ito, gevold door twee grote poorten én een droge knal.

"Ja, het was een knappe goal, hé", lachte de Deen. "Ik ben vooral blij met de manier waarop we er zijn blijven voor gaan, andermaal met zijn tienen. Dit systeem (5-3-2, nvdr.) ligt ons goed, met veel vrijheid en lopende mensen."

Of Maehle de gemiste transfer bij deze helemaal achter zich heeft gelaten? "Kijk, je mag teleurgesteld zijn. Maar je blijft in de eerste plaats een prof. Als je stappen voorwaarts wil blijven zetten, moet je professioneel blijven. En dat is wat ik vandaag heb proberen te doen."