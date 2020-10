Beerschot en Holzhauser spreken over contractverlenging: "We willen binnen de financiële lijntjes blijven, maar..."

Hét understatement van het seizoensbegin: met Raphael Holzhauser kennen we een absolute revelatie. Beerschot is dan ook niet van plan om hem zonder slag of stoot te laten vertrekken. Volgende agendapunt: een contractverlenging.

De statistieken van Raphael Holzhauser spreken voor zich. De Oostenrijkse middenvelder vond al zeven keer de weg naar het doel. En daarnaast vertrokken zes beslissende passes van zijn voeten.

De buitenlandse interesse - deze zomer werd er vanuit Turkije al aan zijn mouw getrokken - neemt dan ook toe. Bovendien beschikt Holzhauser over een aflopend contract. Al gaan de Mannekens hem niet laten vertrekken.

"De gesprekken zijn al eventjes bezig", bevestigt Francis Vrancken in Het Laatste Nieuws. "We hebben kort voor de interlandbreak een positief onderhoud gehad. Het is de bedoeling dat we eerstdaags opnieuw rond de tafel gaan zitten om alles op papier te zetten."

Wat met de cijfertjes?

De voorzitter van Beerschot heeft er alvast alle vertrouwen in. "Ik heb het gevoel dat we er uit gaan geraken. Op financieel vlak willen we binnen de lijntjes blijven, maar Raphael gaat niet plots onredelijke dingen vragen. Die jongen is hier graag."